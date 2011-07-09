Таможенный союз рассмотрит предложения Киева о формате 3+1

В ближайшее время комиссия Таможенного союза рассмотрит предложения Украины относительно сотрудничества в формате “3+1”.

Об этом УНИАН сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

“Через неделю, 14-15 июля, состоится заседание комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, где в формате трех будут рассмотрены предложения Украины относительно сотрудничества в формате “3+1”, - сказал собеседник агентства.

Дипломат заметил, что после рассмотрения предложений комиссией Таможенного союза Украине сообщат о дальнейшей форме сотрудничества.

“Уже сейчас понятно, что это только начало переговоров”, - сказал он и добавил, что Россия сейчас изучает предложения Украины.

По его словам, 8 июля этого года в Москве делегация Украины во главе с правительственным уполномоченным по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕЭП и другими региональными объединениями Валерием МУНТИЯНОМ передала свои предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”.

“Украина предоставила свое виденье, как она понимает это сотрудничество. Понятно, что речи о вступлении в Таможенный союз не идет”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».