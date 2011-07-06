Киевсовет идет на рекорд: на сессию выносится 500 земельных дел

На сессию Киевсовета 14 июля 2011 года выносится почти 500 земельных дел. Вопросы, связанные с землей, составляют 90% всех вопросов повестки дня этого заседания.

Об этом сообщила лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА, информирует пресс-служба политсилы.

«Такое неслыханное количество земельных вопросов впервые будут рассматриваться на одной сессии за всю историю существования Киевсовета. Как видим, вопреки заявлениям нынешней власти, большинство Киевсовета – депутаты Партии регионов и Блока Черновецкого, которое является определяющим при принятии решений, пошло дальше «молодой команды». При ЧЕРНОВЕЦКОМ хотя бы пытались, не указывая адрес и фирму, называть номера кадастровых дел, сейчас же власть пошла еще дальше», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

В то же время, по ее информации, по 107 кадастровых делах по вынесенным 500 земельным вопросам у депутатов на сегодняшний день отсутствует информация.

«Для того, чтобы депутаты не могли детально изучить документы, руководство КГГА и секретарь Киевсовета преднамеренно затягивали передачу их на рассмотрение Киевсовета, придумывая всевозможные искусственные поводы. Депутаты вынуждены будут голосовать по этим вопросам без надлежащего изучения и фактически с закрытыми глазами. Есть большая опасность, что среди предложенных вопросов окажутся и те, что уже выносились на рассмотрение земельной комиссии, которыми под видом построения социального жилья предусмотрена застройка территории школ, детских садов и больниц», - считает Т.МЕЛИХОВА.

Она отметила, что фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете не будет голосовать по сомнительным вопросам и таким, которые не будет возможности изучить должным образом.