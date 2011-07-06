Тимошенко попрекнула Киреева оправданием наркоторговцев

После объявления решения об удалении за грубое нарушение порядка из зала суда экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО председатель на процессе судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил технический перерыв на полчаса.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие в зале суда народные депутаты в ответ на его решение вновь стали скандировать «Ганьба!».

Как сообщал УНИАН, судья Р.КИРЕЕВ перед этим принял постановление удалить Ю.ТИМОШЕНКО из судебного зала за то, что она обозвала его «нелюдем».

После того, как в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели из него депутата Евгения СУСЛОВА, при этом выталкивая журналистов, Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ сказала: «Вы - нелюдь! Вы только что вместе с Администрацией Президента натравили вооруженных до зубов милиционеров на беззащитных людей».

Р.КИРЕЕВ обратился к Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы убедиться, не послышалось ли ему, как она его назвала.

В ответ экс-премьер еще трижды обозвала его «нелюдем», объяснив, в частности, «что только нелюдь может выносить оправдательные приговоры лицам, сбывающим наркотики».