Ющенко и Янукович договорились провести внеочередное заседание СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны для определения механизма тендерных закупок на время до принятия соответствующего закона новоизбранным парламентом.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, такой договоренности стороны достигли учитывая нелегитимность Верховной Рады.

И.ВАННИКОВА также сообщила, что Президент и премьер-министр обсудили ход подготовки к досрочным парламентским выборам, в частности, вопрос нормализации работы Центральной избирательной комиссии.

Стороны также согласовали ряд вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны, в частности, вопрос тендерных закупок, а также подготовки бюджета-2008 с учетом социальных инициатив Президента.

Как сообщила И.ВАННИКОВА, на встрече также присутствовал генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, который информировал главу государства о состоянии расследования резонансных дел.

Как сообщал УНИАН, 7 июня министр экономики Анатолий КИНАХ сообщил, что Министерство экономики Украины инициирует возвращение контроля над государственными закупками правительства.

13 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает неэффективной и криминализированной действующую редакцию закона о государственных закупках.

По словам В.Ющенко, изменения к закону о госзакупках были поддержаны действующей властью.

При этом он указал на то, что сегодня контролирующие органы в сфере госзакупок - Тендерную палату Украины и Антимонопольный комитет - возглавляют представители правящей коалиции.

13 июня на заседании Кабинета министров премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что “сегодня вся страна страдает от того, что принят несовершенный законопроект о госзакупках, который вступил в силу в 2006 году”.

15 июня председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА заявил, что Тендерная палата Украины обнаружила с начала года нарушений законодательства при использовании государственных средств их распорядителями на сумму 10,497 млрд. грн., что составляет 96,5% исследованных с начала года госзакупок.