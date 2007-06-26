Мороз не встанет с кресла, пока не услышит внятный ответ ЦИК

Верховная Рада Украины легитимна, пока Центральная избирательная комиссия не предоставит разъяснения относительно замещения народных депутатов из фракций "Наша Украина" и Блока Юлии Тимошенко, сложивших свои полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ.

«До тех пор, пока ЦИК не даст четкое разъяснение своей позиции, что она не может заместить депутатов, до тех пор я руководствуюсь общим принципом, что Верховная Рада пятого созыва функционирует, она правомочна и будет принимать правомочные решения», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, потому завтра парламент планирует принять изменения в Конституцию в части местного самоуправления и направить их на рассмотрение Конституционного Суда.

Он отметил, что также завтра в ВР планируется рассмотреть некоторые изменения в закон, который касается государственных закупок, поскольку «там возникла дискуссия между правительственными структурами и рабочей группой парламента».

Кроме того, А.МОРОЗ сообщил, что завтра народные депутаты рассмотрят изменения в закон о государственном земельном кадастре.