Эксперт: Закон требует объединить дело Тимошенко с другими

В одном производстве должно слушаться дело по обвинению премьер-министра Ю. Тимошенко, которая давала на выполнение межгосударственных (межправительственных) договоренностей, достигнутых в переговорах по снабжению и транзиту газа, обязательные распоряжения и поручения своим подчиненным, и дела подчиненных, выполнявших эти поручения

Об этом пишет в своем материале «Дело экс-премьера: уголовный закон без предела?» Николай Сирый, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, кандидат юридических наук.

Он напоминает, что обвиняемая Ю. Тимошенко заявила ходатайство об объединении в одно производство ее дела с делами Диденко, Макаренко, Шепитько и других служебных лиц, выполнявших межгосударственные (межправительственные) договоренности, достигнутые в тех самых «газовых» переговорах.

По словам эксперта, Уголовно-процессуальный закон предусматривает объединение в одно производство всех дел, имеющих один и тот же предмет доказывания, то есть касаются того же события, тех же лиц, тех же последствий, тех же причин и условий совершения действия.

акон прямо устанавливает, что в одном производстве могут быть объединены дела по обвинению нескольких человек — соучастников совершения одного или нескольких преступлений, напоминает М. Серый.

По его мнению, тот, кто разделил эти дела решил «поиграть в рулетку», — если не пройдет одно обвинение, будем доказывать другое, если не пройдет одна методика определения нанесения ущерба, будем утверждать другую.

«А как выглядит Украинское государство на фоне отказа в ходатайстве об объединении указанных дел в одно производство? Как карточный шулер?» - риторически спрашивает эксперт.

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