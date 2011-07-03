Грызлов увидел, что Украина и Россия "исторически имеют одну судьбу"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в свое время нецелесообразно было разводить даты празднования Дня флота Украины и Дня Военно-морского флота России (отмечается в последнее воскресенье июля - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Севастополе.

В.ЛИТВИН сказал: «Думаю, что не стоило в свое время ломать традиции, и День флота был бы День флота». «Да, так судьба распорядилась, что у нас разные государства, два флота, но думаю, ничего не было бы плохого, если бы в один день был этот праздник», - подчеркнул председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, все равно оба государства участвуют в празднованиях, и сегодня, в День флота Украины, в Севастополь приехал председатель Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ.

По мнению В.ЛИТВИНА, Украину и Россию «объединяет значительно больше, чем разъединяет». «И при таком подходе всегда возможен диалог, а главное - результат», - отметил он.

В свою очередь Б.ГРЫЗЛОВ подчеркнул, что сегодня во время празднования Дня флота Украины «в едином строю прошли два взвода почетного караула – это были моряки Украины и России». «Думаю, что это показывает нам, в каком направлении и должны развиваться наши отношения. Мы исторически имеем одну судьбу… Я думаю, что народы Украины и России и раньше, и сейчас, и в будущем будут народами-братьями», - добавил он.

По словам главы Госдумы РФ, в последние годы «складывается хорошая традиция, что и Украина, и Россия совместно празднуют свои знаменательные даты», в частности, День флота Украины.