Янукович: практика Евросуда является лакмусовой бумагой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что практика Европейского суда по правам человека помогает Украине во внедрении демократических принципов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Европейского суда по правам человека Жан-Полем КОСТОЙ.

«Практика Европейского суда является лакмусовой бумагой, которая помогает нам построить верный путь демократического продвижения», - сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что сегодня он очень много времени уделяет реформированию судопроизводства, криминальной юстиции, реформе правоохранительных органов.

В начале встречи В.ЯНУКОВИЧ вспомнил свою предыдущую встречу с Ж.-П.КОСТОЙ, которая состоялась в Страсбурге в прошлом году в Европейском суде по правам человека.

«Я впервые был в этом прекрасном здании, и все, что вы мне рассказали, меня очень поразило», - сказал Президент. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что тогда разговор был очень теплым и человечным.