Власенко: на скамью подсудимых рядом с Тимошенко должен сесть Янукович

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО полагает, что действующая власть, следуя своей логике, должна наряду с Ю.ТИМОШЕНКО обвинить в убытках от газовых контрактов с Россией бывших премьер-министров Украины Юрия ЕХАНУРОВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Часть обвинений, которые выдвигаются Юлии ТИМОШЕНКО – это то, что она, якобы подписав директивы незаконно, нанесла государству убытки. Как высчитывались эти убытки? Очень странным образом. Экспертиза, которая была назначена Генеральной прокуратурой, посчитала, что в 2008 году цена на газ была 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Цена на газ в 2009 году выросла до 233 долл. за 1 тыс. куб. м. Они посчитали разницу - получилось 53 долл. за 1 тыс. куб. м. Каждый год, чтобы прокачивать российский природный газ, Украина сжигает 3,6 млрд. куб. м природного газа. Они эту цифру в 3,6 млрд. куб. м умножили на разницу в цене – 53 долл. – получили сумму в 194 млн. долл. и сказали, что это убытки, которые нанесла ТИМОШЕНКО", – сказал С.ВЛАСЕНКО.

"Если следовать такой логике, то рядом с ТИМОШЕНКО должен сесть премьер-министр ЕХАНУРОВ, у которого была такая же ситуация в 2005-2006 годах, и премьер-министр ЯНУКОВИЧ, у которого была такая же ситуация в 2007-2008 годах", - добавил он.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО касается каждого гражданина Украины, который может пострадать от незаконных действий судебной системы.

"Завтра любого гражданина без каких-либо юридических оснований обвинят в совершении преступления, прокуратура произведет какие-то действия, которые она назовет следствием, тайно передаст материалы в суд. И такой судья КИРЕЕВ или судья ВОВК будут выносить решения, несмотря ни на материалы дела, ни на что", - полагает юрист.

Он также не исключает, что по результатам рассмотрения дела в суде Ю.ТИМОШЕНКО может получить от семи до десяти лет лишения свободы.