Наливайченко ищет «идеологически мотивированных активистов»

Председатель политического совета партии «Наша Украина», лидер Общественной инициативы «Обновление страны» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отмечает важность активизации общественных движений в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал в Запорожье во время заседания Координационного совета Общественной инициативы «Обновление страны», в котором приняли участие представители 12 областей, представлявшие более 20 местных общественных объединений.

В частности, он отметил, что именно общественное движение может стать успешной площадкой для всех небезразличных украинских граждан. «Именно общественный сектор всегда был, есть и будет катализатором изменений в стране. Поэтому важно активизировать и модернизировать деятельность «Обновления страны». Партия «Наша Украина» будет надежным партнером для общественных активистов», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Координационный совет инициативы принял решение об активизации деятельности «Обновления страны». По словам руководителя исполнительного комитета «Обновления страны» Андрея ЛЕВУСА, приоритетными для инициативы являются такие проекты: фабрика прогрессивных общественных идей «Новая Украина», формирование общественного кадрового актива «Новые люди» и модернизация форматов общественного действия «Действуем по-новому».

«Мы стремимся установить новые стандарты для общественно-политической жизни в стране. Для этого, в первую очередь, нужно мобилизовать идеологически мотивированных и эффективных общественных активистов. Это и является главной задачей «Обновления страны» на данном этапе», - сказал А.ЛЕВУС.

Инициатива «Обновление страны» определила своим стратегическим политическим партнером партию «Наша Украина», которая наиболее близка ей по идеологии и мировоззрению, - в частности, «Обновление страны» активно участвует в кампании «Власть под контроль», цель которой - защита граждан от произвола чиновников. Активисты также поддержали инициативу В.НАЛИВАЙЧЕНКО о координации патриотических сил для защиты результатов выборов в 2012 году.

Как отмечается в сообщении, в общественном пространстве для «Обновления страны» ближайшими партнерами является Сеть общественного действия «ОПОРА», ВО «Тризуб» им. С.Бандеры, Молодежный Националистический Конгресс и десятки местных общественных объединений.