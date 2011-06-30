Ющенко не исключает своего участия в парламентских выборах

Президент Украины в 2005-2010 годах, лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО обещает, что в партийный список на ближайших выборах в парламент войдут «наиболее авторитетные люди национально-демократических сил».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

«Наша Украина» идет на выборы. Мы предложим максимально консолидированный список, где будут наиболее авторитетные люди национально-демократических сил », - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также не исключил своего участия в упомянутых выборах, однако пока еще не определился по этому вопросу, поскольку «не очарован политикой».

«Но с другой стороны есть моя обязанность. Я очень чувствителен, когда оскорбляют Украину, украинцев и все украинское. А это происходит каждый день. Поэтому, это – моя обязанность, если хотите, крест », - отметил президент Украины (2005-2010).

Он также заявил, что заинтересован в «победе «Нашей Украины» как демократической партии», сообщили в пресс-службе.