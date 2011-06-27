Литвин: должна состояться децентрализация власти

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что изменения в Конституцию нужны не только в части разделения полномочий между ветвями власти.

Об этом он заявил в эфире Национальной телекомпании Украины.

В.Литвин отметил, что изменения в Конституцию нужны даже ввиду того, что необходимость таких изменений зафиксирована как выполнение одного из обязательств Украины перед Советом Европы.

По его словам, изменения нужны в части разделения полномочий, но «это не главное». В.Литвин подчеркнул, что должен быть «сильный Президент, полномочная Верховная Рада и ответственный Кабинет Министров».

«Должна состояться децентрализация власти, передача полномочий местным органам власти» - подчеркнул руководитель парламента.

В.ЛИТВИН акцентировал на том, что «должно быть, в первую очередь, повышение роли местного самоуправления, чтобы те, кого люди выбирают, несли ответственность за состояние дел на местах, но в то же время, чтобы они имели экономических и финансовых рычагов».

Спикер считает, что нужно «изменить процедуру формирования таких важных институтов, как Конституционный суд, Совет Национального банка, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания».

«По моему глубокому убеждению, ошибочным, если хотите даже аморальным является принцип их формирования на основе квотного подхода. Потому что это те институции, которые должны действовать, выходя из законов и выходя исключительно из интересов украинского государства и его потребностей» - прибавил председатель ВР.