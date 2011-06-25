Милиция будет искать тех, кто угрожает убить Богословскую

Милиция возбудила уголовное дело по факту угроз народному депутату Украины Инне БОГОСЛОВСКОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Дело возбуждено по заявлению И.БОГОСЛОВСКОЙ, с которым депутат обратилась сегодня, 25 июня, в Министерство внутренних дел Украины.

В этом заявлении И.БОГОСЛОВСКАЯ отмечает, что в ее адрес с 24 мая поступают угрозы убийством, которые также распространяются в сети Интернет. По мнению заявительницы, угрозы высказываются в связи с ее профессиональной деятельностью как народного депутата Украины и председателя Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. В частности, в нескольких интернет-ресурсах неизвестный пользователь 24 июня угрожал депутату «облить ее бензином и поджечь», отметили в МВД.

Следственным отделом Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 129 Уголовного кодекса Украины «Угроза убийством». Начато следствие.