Защита Тимошенко просит отменить подписку о невыезде

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО просит суд отменить экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Печерском суде Киеве, где продолжается предварительное рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям.

Обосновывая свое ходатайство, С.ВЛАСЕНКО отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО ни разу не уклонялась от следствия и суда, за весь период применения к ней меры пресечения не делала ничего, чтобы помешать в установлении истины по делу, а наоборот - всегда содействовала этому.

«Таким образом, нет никаких оснований применять к ТИМОШЕНКО какие-либо меры пресечения... утверждать, что ТИМОШЕНКО сбежит», - сказал С.ВЛАСЕНКО, отметив, что, с учетом изложенного, защита хочет, чтобы суд решил вопрос об отмене какой-либо меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.