Суд над Тимошенко может перейти в закрытый режим

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в суде Сергей ВЛАСЕНКО не исключает, что суд примет решение о проведении заседания в закрытом режиме на этапе рассмотрения дела по существу.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, скорее всего, что у судьи есть позиция, что, как только начнется дело по существу, он попросит всех журналистов выключить камеры, и тогда начнется…", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, такое решение может быть принято во исполнение соответствующего указания власти. "Уже прокуроры намекнули судье, что нужно было бы не допустить, по сути, прессу, потому что, я убежден, что особенно для телевизионщиков крайне важна возможность снимать", - сказал С.ВЛАСЕНКО и отметил наличие всех оснований для публичного рассмотрения дела.

"Дело открытое, и нет оснований для того, чтобы проводить дело в закрытом режиме", - считает он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.