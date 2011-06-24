Еврокомиссар заверил, что внимательно следит за делом Тимошенко

Комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ сегодня провел встречу с заместителем председателя партии «Батькивщина» Григорием НЕМЫРЕЙ, в ходе которой было обсуждено «решающее значение 2011 года для отношений Украина-ЕС».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе еврокомиссара.

«Мы обсудили последние события в отношениях между Европейским Союзом и Украиной, и я был рад тому, что НЕМЫРЯ еще раз подтвердил решительную настроенность политической группы, которую он представляет, играть конструктивную роль в формировании важных реформ, необходимых для политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС», - цитирует слова Ш.ФЮЛЕ пресс-служба.

Как отметил еврокомиссар: «Мы хотели бы завершить в этом году переговоры по Соглашению об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Я проинформировал НЕМЫРЮ о прогрессе, достигнутом во время последних раундов переговоров. Я также объяснил, что реализация Плана действий о либерализации визового режима, представленного на последнем Саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года, требует принятия парламентом важных законодательных мероприятий для обеспечения необходимых стандартов».

Ш.ФЮЛЕ выразил убеждение, что усилия по углублению отношений путем поддержки реформ, которые прошли испытание временем, а также постоянные контакты со всеми политическими силами, являются крайне важными.

Еврокомиссар также заверил, что внимательно следит за делом Ю.ТИМОШЕНКО и других высоко должностных лиц. «Я внимательно наблюдаю за последними тревожными событиями, касающимися дел против ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства Украины. Я напомнил об обеспокоенности ЕС по поводу предположений о политических мотивах, которые стоят за этими делами. В своих контактах с украинской властью я преисполнен решимости отмечать необходимость обеспечения максимального равенства, прозрачности и справедливости в расследованиях, судебных преследованиях и судебных процессах». – сказал Ш.ФЮЛЕ, которого цитирует пресс-служба.