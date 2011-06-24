Защитник Тимошенко напоминает судье, что рабочий день закончился

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО просит Печерский райсуд Киева объявить перерыв в судебном заседании, поскольку рабочее время уже истекло.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время судебного заседания по предварительному рассмотрению уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

«В соответствии с распорядком, в пятницу рабочий день в суде до 16.45… Поэтому я прошу перенести заседание на какой-то другой день», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, в судебном процессе нет обстоятельств, которые бы позволяли продлевать судебное заседание до окончательного решения вопроса.

В свою очередь, председательствующий в судебном процессе судья Родион КИРЕЕВ заметил, что адвокат злоупотребляет своими правами и оснований для объявления перерыва нет.