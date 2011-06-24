Личность Тимошенко в суде устанавливали более 5 минут

Адвокат Сергей ВЛАСЕНКО утверждает, что заседание Печерского районного суда Киева, который начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией, не является открытым, поскольку в зал суда не допускают всех желающих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в начале судебного заседания.

Процедура установления судьей личности обвиняемой длилась более 5 минут, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО давала нечеткие и эмоциональные ответы. В частности, на вопрос, есть ли у нее государственные награды, она ответила: «Я разделяю позицию Лины КОСТЕНКО, которая отказалась от государственных наград».

Судебное заседание проходит при участии трех прокуроров - Михаила ШОРИНА, Александра МИКИТЕНКО и Лилии КРЫЛОВОЙ.