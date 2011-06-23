Генпрокуратура настаивает на открытом суде над Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины настаивает на открытом судебном процессе по обвинениям экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

В ГПУ напомнили, что завершено и передано в суд уголовное дело об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий и принятии единоличного решения при заключении газовых соглашений.

“Наша позиция состоит в том, что любые резонансные дела, по которым проходят должностные лица, если они не имеют грифа «тайно», должны рассматриваться в открытом заседании”, - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В ГПУ заметили, что исходя из того, что органы прокуратуры выступают за максимальное беспристрастие, открытость и «прозрачность» судебного процесса по этому делу, мы будем настаивать на обеспечении публичности во время судебного разбирательства: присутствии представителей средств массовой информации и общественных организаций в зале суда, освещении судебного процесса в соответствии с нормами, выписанными в действующих законах, возможности сторон прокуратуры и защиты выразить свою точку зрения и предоставить обстоятельные ответы.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВО «Батьківщина» распространила заявление, в котором подчеркивает, что до сих пор не получила от Президента ЯНУКОВИЧА и представителей его судебной системы ответа на требование оппозиции обеспечить гласность во время суда над лидером партии Юлией ТИМОШЕНКО.

В партии напоминают, что 21 июня оппозиция обратилась к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ с требованием обеспечить большее помещение и прямую трансляцию судебного заседания на государственном Первом национальном телеканале, учитывая широкий резонанс этого события. «Размер помещений в Печерском райсуде не позволяет вместить и сотой доли всех желающих принять участие в процессе», - отмечается в заявлении.