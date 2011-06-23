У Тимошенко говорят, что Янукович организовывает себе Майдан

Партия «Батьківщина» заявляет, что у Президента Виктора ЯНУКОВИЧА осталось меньше суток, чтобы выполнить обязательство о публичности суда над экс-премьер-министром, лидером «Батьківщини» Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии.

«Партия «Батьківщина» до сих пор не получила от Президента ЯНУКОВИЧА и представителей его судебной системы ответа на требование оппозиции обеспечить гласность во время проведения судилища над лидером партии Юлией ТИМОШЕНКО, чтобы все граждане могли увидеть фальшивость и нелепость выдвинутых лидеру оппозиции обвинений», - заявили в «Батьківщині», напомнив, что процесс начнется в Печерском райсуде столицы завтра, 24 июня, в 9.00.

При этом в партии напоминают, что 21 июня оппозиция обратилась к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ с требованием обеспечить большее помещение и прямую трансляцию судебного заседания на государственном Первом национальном телеканале, учитывая широкий резонанс этого события. «Размер помещений в Печерском райсуде не позволяет вместить и сотой доли всех желающих принять участие в процессе», - отмечается в заявлении.

После этого, как отмечают в «Батьківщині», сам В.ЯНУКОВИЧ, находясь в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заверил западную общественность, что суд по делу против Ю.ТИМОШЕНКО будет публичным и открытым.

«ЯНУКОВИЧ опять говорит неправду. На Западе он говорит одно, а в родной стране делает совсем другое. У него осталось меньше суток, чтобы выполнить взятое им обязательство об открытости суда и удовлетворить требования оппозиции относительно помещения и прямой трансляции газового судилища», - отметили в «Батьківщині».

«ЯНУКОВИЧ собственными действиями организует себе Майдан. У людей нет другого выхода, как прийти под здание суда по ул. Крещатик, 42а, чтобы собственными глазами увидеть запланированное судилище. И они придут защищать не только Юлию ТИМОШЕНКО, но и свои права», - спрогнозировали в партии.

Как сообщал УНИАН, ранее «Батьківщина» призывала граждан в пятницу в 9.00 собраться под зданием Печерского суда на мирный митинг.

«Прийти 24 июня под стены печально известного Печерского «суда» в Киеве - это значит больше, чем поддержать ТИМОШЕНКО. Это значит прийти и защитить себя, свое будущее и будущее своих детей. Как только сегодня они уберут ТИМОШЕНКО, как уже завтра установят в Украине режим полного «беспредела», - обратилась «Батьківщина» к украинцам.