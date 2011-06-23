Наливайченко понравилось, как Львов поставил на место недоброжелателей
"Мудрость людей власть выдает за свою"
Председатель политического совета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что львовяне показали хороший пример всей стране, не допустив 22 июня в городе конфликтов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«22 июня Львов показал очень хороший пример стране. Это - заслуга городской общины и ее мудрой, взвешенной позиции. Потенциальный конфликт не допущен, а ситуация решена достойно, в интересах всей страны», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Я очень рад, что львовяне очень умело поставили на место всех недоброжелателей. Люди способны противодействовать каким-либо провокациям, если объединены вокруг общих ценностей», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Нам постоянно подбрасывают темы конфликтов. И дело не в провокаторах. Главная проблема – во власти, которая сначала будет оскорблять городскую общину, затем мудрость людей выдает за свою, а в действительности поощряет и способствует противостоянию: мол, «езжайте-езжайте, дорогие черносотенцы, во Львов, а вы, львовяне, встречайте их по-европейски, показывайте свое гостеприимство». Это – лукавая политика, которую понимают и перечеркивают все умные и взвешенные люди», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».
«Украинская общественность – мудрая. Среди наших людей – большой запрос на альтернативу и лгунам, и бандитам, и провокаторам. Я уверен, что такая альтернатива есть, и она победит, потому что отвечает мудрости и рассудительности нашего народа», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.