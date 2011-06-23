Наливайченко понравилось, как Львов поставил на место недоброжелателей

Председатель политического совета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что львовяне показали хороший пример всей стране, не допустив 22 июня в городе конфликтов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«22 июня Львов показал очень хороший пример стране. Это - заслуга городской общины и ее мудрой, взвешенной позиции. Потенциальный конфликт не допущен, а ситуация решена достойно, в интересах всей страны», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я очень рад, что львовяне очень умело поставили на место всех недоброжелателей. Люди способны противодействовать каким-либо провокациям, если объединены вокруг общих ценностей», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нам постоянно подбрасывают темы конфликтов. И дело не в провокаторах. Главная проблема – во власти, которая сначала будет оскорблять городскую общину, затем мудрость людей выдает за свою, а в действительности поощряет и способствует противостоянию: мол, «езжайте-езжайте, дорогие черносотенцы, во Львов, а вы, львовяне, встречайте их по-европейски, показывайте свое гостеприимство». Это – лукавая политика, которую понимают и перечеркивают все умные и взвешенные люди», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

«Украинская общественность – мудрая. Среди наших людей – большой запрос на альтернативу и лгунам, и бандитам, и провокаторам. Я уверен, что такая альтернатива есть, и она победит, потому что отвечает мудрости и рассудительности нашего народа», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.