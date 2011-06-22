ГПУ: Мельниченко делал записи в состоянии крайней необходимости

Экс-майор Управления Государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что требование бывшего Президента Леонида КУЧМЫ возобновить уголовные дела против него являются способом не приобщить сделанные им записи в качестве доказательства по делу относительно экс-Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в зале Печерского районного суда Киева.

«Весь этот цирк направлен на то, чтобы не приобщить мои записи в качестве доказательств по делу относительно Л.КУЧМЫ», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он отметил, что в свое время давал соответствующие свидетельские показания работникам прокуратуры, в том числе по поводу того, зачем он делал записи в кабинете Л.КУЧМЫ.

«У МЕЛЬНИЧЕНКО, как гражданина Украины, не было другого выбора, как задокументировать преступления КУЧМЫ…», - заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, добавив при этом, что на то время обращаться к кому-либо, кроме как к отдельным народным депутатам, он не мог, поскольку действующие правоохранительные органы (СБУ, МВД и прокуратура) «входили в состав организованной преступной группировки, которая подчинилась действующей на то время власти, возглавляемой экс-Президентом Л.КУЧМОЙ».

Продолжая тему, экс-охранник бывшего Президента заметил: «Я действительно осуществлял записи и руководствовался личными мотивами, чтобы Украина жила по законам, чтобы разоблачили эту банду».

Вместе с тем Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обратил внимание на отдельные комментарии, которые были сделаны бывшим генпрокурором Святославом ПИСКУНОМ, в которых тот указывал, что якобы закрыл уголовное дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО под давлением экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Учитывая это, как отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Генеральной прокуратуре нужно допросить и С.ПИСКУНА, и В.ЮЩЕНКО для того, чтобы установить, давались ли на самом деле такие указания, и в случае, если это будет соответствовать действительности, возбуждать уголовное дело либо в отношении С.ПИСКУНА, либо в отношении В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь представитель Генпрокуратуры Дмитрий БАСОВ отметил, обращаясь к суду, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, осуществляя записи, «находился в состоянии крайней необходимости… и своими действиями Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выполнял свой общественный долг по защите прав и свобод граждан… Действовать не мог иначе, поскольку другого средства устранения опасности для государства у него не было».

«МЕЛЬНИЧЕНКО не превышал средств крайней опасности», - сказал Д.БАСОВ.

Как сообщалось, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001-м и 2004 году возбуждались уголовные дела по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марте 2005 года они были закрыты. В постановлении генерального прокурора действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались обусловленными острой необходимостью (предотвращением совершения преступлений).

1 июня 2011 года Л.КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дел против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

Суд начал рассмотрение этой жалобы сегодня, 22 июня. Ожидается, что решение по жалобе Л.КУЧМЫ будет принято завтра.