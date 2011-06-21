В Украине идут массовые сокращения и увольнения?

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что под видом оптимизации и реструктуризации Сумского НПО им. Фрунзе на улицу могут быть выставлены тысячи граждан, и что это социальный террор против собственного народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил в Сумах, общаясь с представителями профсоюзов предприятий области, где он находится в рамках общенациональной программы «Власть - под контроль!».

«Власть должна немедленно вмешаться в решение этой проблемы и не допустить массовых увольнений рабочих. Ведь сокращение работников самого большого предприятия областного центра в таком количестве грозит массовой безработицей в городе. При этом без источников существования останутся тысячи семей», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, на возможные противоправные массовые увольнения рабочих и несоблюдение владельцами требований коллективного соглашения на Сумском НПО им. Фрунзе должно обратить внимание не только местное руководство, но и представители правительства и народные депутаты.

«Депутаты от «Нашей Украины» предпримут все возможности, чтобы помочь вам защитить свои права. Мы также окажем юридическую помощь, чтобы люди могли в судах отстоять свое право на труд», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, обращаясь к работникам предприятия.

«В Украине уже сейчас более полумиллиона (549,2 тыс.) официально зарегистрированных безработных. А в действительности количество безработных намного больше. По оценкам профсоюзов, количество граждан трудоспособного возраста, которые не имеют работы, но по различным причинам не стоят на учете в центре занятости, составляет не менее 8 миллионов», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

Он отметил, что подобные ситуации могут уже в ближайшее время стать абсолютно привычным явлением в случае, если будет принят Трудовой кодекс в его нынешней редакции, которая ограничивает права работников и нивелирует роль профсоюзов в защите людей труда.

«Все предвыборные обещания «регионалов» о возрождении промышленности и создании рабочих мест оказались пустыми словами. Массовые сокращения и увольнения происходят по всей Украине. Для власти более важно сохранить комфортные условия для олигархов, чем защищать людей труда», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.