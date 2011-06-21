Эксперт рассказал про основную головную боль Европы

Европейский Союз будет использовать одинаковые для Украины и России подходы к переговорам о безвизовом режиме.

Об этом в интервью газете "День" (№ 106 от 21 июня) сказал директор исследовательских программ по Восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий МОШЕС.

"Сейчас в ЕС снова усиливается такая позиция, что визовые отношения с Украиной и Россией должны быть похожими. Был какой-то период, когда сторонники разделения этих позиций брали верх. Но сейчас этого больше нет. И, прежде всего, потому, что Россия ведет себя очень настойчиво. Украина в прошлом году вырвалась вперед, но сейчас, как мне кажется, Россия пытается догнать. Второй момент заключается в том, что Евросоюз не очень доволен тем, как идут дела после предоставления безвизового режима некоторым балканским государствам", - сказал А.МОШЕС.

По его мнению, после внедрения безвизового режима с балканскими странами Евросоюз на время займет более осторожную позицию в плане безвизового режима. "Существует точка зрения, что нужно быть осторожным, сейчас, во всяком случае. Потому что открытие границ балканским государствам не считается полностью успешным. Мы уже видим, как серьезно затягивается вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Все это, так или иначе, звенья одной цепи", - считает эксперт.

"Всегда в ЕС доминирующей была позиция, что к партнерам на Востоке подход должен быть похожим. Эпоха изменяется. Мы сейчас наблюдаем, что закончился тот период, который начался с грузинской войной. Тогда был всплеск опасений и разработки каких-то более-менее реалистичных предложений. Во всяком случае, был активный поиск политики. И этот период закончился. Сейчас Европа исходит из того, что особых проблем у нее относительно России нет. И из путинской России она получит столько газу, сколько из России, которая будет управляться более либеральными методами. Период активного продвижения демократии закончился", - отметил А.МОШЕС.

По его мнению, сейчас "основная головная боль" Евросоюза связана с тем, как закончить войну в Ливии, а не с тем, кто придет к власти в России в 2012 году.

"Поэтому, нравится нам это или нет, но мы видим бюрократизацию и усреднение политики относительно Востока Европы. Для того, чтобы из этого, если хотите, болота выскочить, Украине нужны сверхусилия. Но, прежде всего, в плане движения к демократическим стандартам. А если этого не происходит, то, насколько плохо, в целом тоже никто не будет смотреть", - считает А.МОШЕС.