Грищенко: мы берем на себя полную ответственность

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО объясняет расследования против украинских чиновников желанием преодолеть существующие иммунитеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Министр отметил, что на сегодня в Украине есть около 400 случаев, по которым ведутся соответствующие официальные расследования. При этом, по его словам, речь идет как о представителях действующей власти, так и об их предшественниках.

«Эти усилия направлены на то, чтобы преодолеть имеющиеся иммунитеты в отношении тех, кто занимается управлением страной», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«Необходимо создавать новые рамки для Украины, для постсоветского пространства», - добавил он.

Министр отметил, что такими действиями украинская власть хочет продемонстрировать, что никто не стоит над законом, а также, что любому чиновнику придется отвечать на вопросы, если его деятельность подвергалась коррупции. «Мы не думаем, что иммунитет нужен кому бы то ни было», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр раскритиковал действия своих предшественников: «Мы за последние 5 лет до смены правительства стали свидетелями того, что Украинское государство было не способно идти вперед в плане выполнения своих обязательств».

При этом среди главных проблем предшественников он назвал неспособность управлять страной, а также неспособность решать сложные вопросы, либо решать их, сообразуясь личными интересами.

«Как вы знаете, 5 лет назад ситуация была полностью неуправляемой», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Вместе с этим он заявил о том, что сейчас в Украине впервые за 20 лет независимости начался «полномасштабный процесс реформ», как в экономике, так и в области защиты свободы СМИ и свобод гражданского общества.

«Есть определенные различия, кто сидит за рулем. На сегодня мы берем на себя полную ответственность за социальное развитие, за политическое развитие, за развитие демократии», - подчеркнул украинский министр.