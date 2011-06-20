Фельдман заявляет о подготовке провокаций во Львове 22 июня

Народный депутат Украины, президент «Украинского еврейского комитета» Александр ФЕЛЬДМАН назвал провокаторами «еврейские» организации, которые подали заявку на проведение 22 июня митинга во Львове, и призвал легитимные еврейские организации публично осудить подобные политические спекуляции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН считает, что подобные провокационные акции не имеют ничего общего ни с еврейской общиной, ни с борьбой с антисемитизмом и фашизмом, ни с поминовением памяти жертв Великой Отечественной войны. По его мнению, это грубая попытка дискредитировать еврейскую общину, втянуть Украину в раскручивание межрегионального и межнационального противостояния.

А.ФЕЛЬДМАН также обратился к еврейским общинам и религиозным лидерам с призывом отметить 22 июня молитвой в память о жертвах фашизма.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет подготовил иск в суд о запрете мероприятий в городе 22 июня. В частности, начальник юридического управления Гелена ПАЙОНКЕВИЧ заявила, что иск будет направлен во Львовский окружной административный суд, поскольку городской совет получил две заявки на проведение мероприятий во Львове 22 июня в одно время и в одном месте: от Комитета «Евреи против антисемитизма» и общественной организации «Евреи против Гурвица», а также общественной организации «Сокол».

«Юридическое управление ЛГС имеет основания считать, что проведение акций 22 июня может повлечь угрозу общественной безопасности», - отметила начальник юридического управления.