Москалю не разрешили защищать Луценко

Печерский районный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО в привлечении народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ к его делу в качестве защитника.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил сегодня председательствующий судья Сергей ВОВК.

В ответ на это решение Г.МОСКАЛЬ сказал: «Это нужно было два часа писать? Я не являюсь свидетелем, посмотрите внимательно в список свидетелей».

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь у суду, заявил, что такое решение в очередной раз свидетельствует о том, что суд является предвзятым, и что все заранее решено.

Также суд отказал Ю.ЛУЦЕНКО в удовлетворении другого ходатайства, в котором он просил продлить сроки ознакомления с материалами дела своим адвокатам, которые недавно вошли в дело.

В то же время суд проигнорировал ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО об изменении ему меры пресечения.

Сейчас суд принял решение продолжить заседание в отсутствие в зале суда некоторых свидетелей и стал зачитывать Ю.ЛУЦЕНКО его права.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Ю.ЛУЦЕНКО уже просил суд допустить Г.МОСКАЛЯ к участию в его деле в качестве адвоката. Тогда суд это ходатайство также не удовлетворил.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.