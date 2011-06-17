Канадские украинцы замолвили слово за Тимошенко

Конгресс украинцев Канады призвал канадское правительство ввести в повестку дня переговоров о создании зоны свободной торговли с Украиной конкретные условия, которые будут гарантировать защиту прав человека, а также соблюдение закона и демократии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, об этом заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел ГРОД.

"Мы призываем канадское правительство усилить влияние на правительство Украины, чтобы обеспечить уважение к демократии и правам человека путем включения этих существенных принципов в качестве основных условий какого-либо договора о свободной торговле", – заявил П.ГРОД.

Глава организации напомнил, что на прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится об избирательном применении властью Украины уголовного права.

"Правительство Украины заключило в тюрьму или выдвинуло обвинение против руководящих членов оппозиции, включая руководителя основной оппозиционной партии и бывшего кандидата в президенты Юлию ТИМОШЕНКО", - отмечается в сообщении пресс-центра Центра исследований освободительного движения.

П.ГРОД также сообщил, что отправил письмо министру международной торговли Канады Эду ФАСТУ с просьбой о встрече с целью обсуждения ситуации относительно нарушений прав человека в Украине.

Справка УНИАН. Конгресс украинцев Канады координирует и представляет интересы одной из крупнейших этнических общин Канады (1,2 млн. украинцев), и на протяжении 70 лет играет важную роль в формировании социального, экономического и политического ландшафта Канады.