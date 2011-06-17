Азаров рассказал, какую инфляцию считает «нормальной»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает нормальным уровень инфляции 1,5-2% в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе совещания с представителями регионов Украины и органов местного самоуправления Луганской области относительно обеспечения населения качественной питьевой водой в Красном Луче (Луганская обл.).

«На первом месте для нас очень важна стабильность - ценовая и тарифная. Имеются в виду показатели инфляции. Украина так за все 20 лет независимости и не может выбраться на нормальные показатели инфляции. А какие нормальные показатели инфляции? Ну, 1,5% в год, 2% в год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если Украина выйдет на такой уровень инфляции, то банковские ставки по кредитам будут составлять 3-4%, что повысит рентабельность предприятий, которые берут кредиты.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в мае т.г. по сравнению с апрелем т.г. составил 0,8%, с начала года – 5,5%.

Показатель инфляции в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года – 11%, в январе-мае 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,7%.

Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.