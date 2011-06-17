У Пшонки обещают проверить все факты давления на прессу

Генеральная прокуратура Украины заверяет, что все факты препятствования деятельности журналистов будут тщательным образом проверены.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ, в частности, во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Генпрокуратурой проводится проверка фактов, приведенных в обращении главного редактора «Украинской правды» относительно препятствования деятельности журналистов в период 2010-2011 годы.

«Все факты, которые описаны в вышеупомянутых обращениях, будут тщательным образом проверены, авторы запросов и общественность будут обязательно проинформированы об их результатах», - пообещали в ГПУ.

В частности, по некоторым фактам уже выяснены следующие обстоятельства. Так, приговором Октябрьского районного суда Днепропетровска от 10 января 2011 гражданин А.АНТОНОВСКИЙ осужден к наказанию в виде штрафа по ч. 1 ст. 171 УК Украины «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В ходе судебного следствия установлено, что А.АНТОНОВСКИЙ в июне прошлого года действительно препятствовал профессиональной деятельности журналистов ООО «Акцент-Медиа» Н.МАХНЮК и А.ГРЕКОВОЙ, которые готовили видеорепортаж на улицах города. А.АНТОНОВСКИЙ забрал карту памяти из видеокамеры и нанес Н.МАХНЮК легкие телесные повреждения.

Судебное решение вступило в законную силу, участниками процесса, в том числе потерпевшими журналистами, в апелляционном порядке не обжаловалось, дело в кассационном порядке не пересматривалось.

Также З1 августа 2010 г. около 22.00 в г. Полтаве на территории рынка «Мотель» был избит оператор ТРК «Лтава» С.ЗАЛЕССКИЙ. Октябрский районный суд своим приговором осудил гражданина Ю.САПЯНА по ч. 2 ст. 296 УК «Хулиганство» Украины к 1 году ограничения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Суд установил, что Ю.САПЯН, действуя по предварительному сговору с тремя неустановленными лицами, преднамеренно, в нарушение общественного порядка, ударил оператор кулаком в лицо и преднамеренной ударил потерпевшего головой о столб, нанеся ему легкие телесные повреждения, которые привели к кратковременному расстройству здоровья.

Судебное решение по этому делу также вступило в законную силу, участниками процесса, в том числе потерпевшим журналистом, в апелляционном порядке не обжаловалось, дело в кассационном порядке не пересматривалось.

Кроме того, на данный момент в Ленинском районном суде Винницы находится дело по факту нанесения тяжелого телесного повреждения главному редактору газеты "Незалежний Кур`єр" С.РЫБАЧЕНКО, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины.

В совершении этого преступления обвиняется О.ПАСТУХ, 1987 года рождения. В ходе допроса указанного лица выяснилось, что 2 февраля 2011 года около 01.30 возле дискоклуба "Н2О", где он отдыхал со своей девушкой и друзьями, у него возник конфликт с С.РЫБАЧЕНКО, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта О.ПАСТУХ толкнул С.РЫБАЧЕНКО, от чего последний упал на асфальт и ударился головой.

О.ПАСТУХУ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины, и избрана мера меры пресечения – взятие под стражу.

Предварительное рассмотрение уголовного дела было назначено на 24 мая 2011 года, но не состоялось из-за болезни председательствующего по делу судьи В.ВИШАРА. Судебное заседание перенесено на 24 июня текущего года.