Израилю предлагают создать зону свободной торговли с Украиной

Народный депутат Украины, президент Украинского еврейского комитета Александр ФЕЛЬДМАН обратился к премьер-министру Израиля Биньямину НЕТАНЬЯХУ с просьбой включить вопрос о создании зоны свободной торговли между Израилем и Украиной в повестку ближайшего заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, в двусторонних отношениях между Израилем и Украиной в последние годы наметилась позитивная динамика, которую необходимо поддерживать и развивать.

В частности, наладился продуктивный диалог на уровне групп по межпарламентским связям «Украина-Израиль» и «Израиль-Украина», товары израильского производства пользуются спросом у украинских потребителей, а продукция украинских производителей занимает надежные позиции на израильском рынке. Общими усилиями начал действовать безвизовый режим, растет количество совместных бизнес-проектов, открываются новые инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества в промышленной сфере, и создание ЗСТ может стать логичным и закономерным продолжением этого плодотворного сотрудничества между двумя странами.

«Украина – это надежный и выгодный партнер в международно-политических и торгово-экономических отношениях, а также страна с понятной для израильтян ментальностью и культурой. Реформирование системы управления и модернизация экономики в Украине, становятся реальностью, которую позитивно оценят наши израильские партнеры», – считает А.ФЕЛЬДМАН.

В пресс-службе напоминают, что идея создания ЗСТ между Украиной и Израилем впервые была озвучена в ноябре 2010 года в ходе визита в Украину Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА.

По расчетам Министерства экономики, либерализация торговли с Израилем приведет к дополнительному созданию 165 тысяч рабочих мест.

Очередное заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится 22-23 июня.