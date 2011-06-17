В Польше назвали самое большое препятствие для реформ в Украине

Наибольшим препятствием для проведения глубоких реформ в Украине является сопротивление связанных с властью олигархов, которые эффективно блокируют внедрение реформ в случае угрозы их интересам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал эксперт польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Славомир МАТУШАК в анализе проведения реформ в Украине после прихода к власти в начале 2010 года Партии регионов.

Эксперт в опубликованном материале, которым владеет УНИАН, отметил проведение властью ряда реформ, заметив, что их темп с конца прошлого года становится все более медленным.

„Часть изменений, которые не нарушают интересов отдельных групп влияния, удается легко внедрять. Однако часто влиятельные олигархические группы эффективно блокируют проведение потенциально неблагоприятных для них реформ”, - отметил аналитик.

С.МАТУШАК назвал ориентиром реформирования Украины сотрудничество власти с МВФ, который в марте отказался выделить очередной транш в 1,5 млрд. дол. Из-за невыполнения Украиной условий утвержденной летом 2010 года программы сотрудничества на 15,1 млрд. дол.

Эксперт напомнил, что одними из самых главных условий продолжения сотрудничества с МВФ являются пенсионная реформа и повышение цен на газ для населения, которые должны способствовать уменьшению дефицита государственного бюджета.

Аналитик отметил, что эти реформы очень непопулярны среди украинцев, не исключив, что власть - на фоне падения рейтинга Партии регионов - будут пытаться затягивать с их внедрением, чтобы ввести в действие только после парламентских выборов 2012 года.

По его мнению, власть в любом случае проведет эти реформы.

„Намного более сложным барьером для преодоления являются олигархические связи нынешней власти, которые затягивают или делают невозможными изменения в некоторых ключевых сферах”, - отметил С.МАТУШАК, назвав среди них в первую очередь газовый рынок.

С.МАТУШАК считает, что украинская власть при благоприятных экономических условиях сможет обойтись без помощи МВФ до парламентских выборов, пытаясь выторговать максимальные уступки для выделения последующих траншей в обмен на реформы.

В то же время эксперт назвал малоправдоподобным срыв сотрудничества с фондом, напомнив, что МВФ предлагает самые дешевые кредиты в мире.

Как сообщал УНИАН, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, который в начале февраля прошлого года выиграл президентские выборы, а в марте сформировал подконтрольное правительство, называл одной из самых главных своих задач проведение глубоких экономических реформ в Украине.

Президент неоднократно подчеркивал, что Украину де-факто за 20 лет независимости никто в действительности не реформировал, пообещав это сделать, в частности, для будущей интеграции государства с Европейским Союзом.