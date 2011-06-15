Эксперты видят, что переговоры Украины о ЗСТ с ЕС вышли на финишную прямую

Украинские эксперты положительно оценивают переговорный процесс с Европейским Союзом. Об этом они заявили в опросе проекта «PolitTech», оценивая переговорный процесс Украины с Евросоюзом по созданию зоны свободной торговли и введения безвизового режима.

Так, по мнению директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря БУРАКОВСКОГО, «сегодня Украина имеет как никогда высокие шансы завершить переговоры по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом как основной части соглашения об ассоциации с ЕС».

«Потерять такой шанс просто безответственно. Поэтому переговоры нужно завершать, и уже сейчас готовиться к тому, как максимально эффективно воспользоваться потенциалом режима свободной торговли с ЕС, поскольку это зависит исключительно от Украины», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Директор компании персонального и стратегического консалтинга «Berta Communications» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ тоже отметил успешность переговоров между Украиной и ЕС. Он допускает, что уже «в сентябре этого года возможно подписание договора об ассоциации». Относительно группы переговорщиков от Украины, то работу первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА в нынешних условиях можно оценивать самыми высокими баллами, считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ. «Думаю, что Президент оставит А.КЛЮЕВУ курирование международного направления. Это еще больше усилит политические позиции первого вице-премьер-министра Украины», - отметил эксперт.

При этом эксперт добавил, что новая власть, «которую часто обвиняют в русофильских настроениях, оказалась более эффективной на евроинтеграционном направлении».

В свою очередь, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег УСТЕНКО отметил, что ЕС считает, что переговоры продвигаются достаточно быстро.

«Для ускорения переговорного процесса во время июньской встречи украинская сторона должна быть готова подойти к обсуждению, и, по возможности, начать обсуждение наиболее слабых вопросов, по которым до сих пор нет ясности», - подчеркнул эксперт.

Экономист считает, что «в случае подписания договора в этом году Украина получит дополнительный импульс для экономического развития». «Дополнительный прилив прямых иностранных инвестиций также является серьезным мотивационным фактором для украинской стороны», - заявил О.УСТЕНКО.

А заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ уверен, что «политическая ассоциация и экономическая интеграция будет, по сути, первым действительно большим шагом в интеграции Украины в ЕС». Он надеется, что следующий июньский раунд переговоров может быть, по сути, итоговым в вопросе создания зоны свободной торговли. При этом он добавил, что значительная часть соглашения будет действующей правовой нормой лишь после ратификации всеми парламентами стран ЕС и Верховной Радой Украины.

Относительно вопроса либерализации безвизового режима, то эксперт считает эту перспективу отдаленной, поскольку это зависит не только «от технических вопросов реализации плана, но и от общей ситуации с правами человека, с верховенством права в Украине, соответствующими свободами».

Генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий ГЛАДКИЙ также отмечает, что переговоры с ЕС относительно ЗСТ «вышли на финишную прямую».

«Учитывая технический прогресс в переговорном процессе, шанс на подписание Соглашения по ЗСТ в 2011 г. выглядит реальным», - сказал он.

А вот риски отсрочки подписания соглашения, по его мнению, находятся в политической плоскости. А именно: некоторые еврочиновники дали понять, что экономические достижения Украины не смогут компенсировать ухудшения ситуации с демократией.

В.ГЛАДКИЙ также высоко оценил работу переговорной группы под руководством А.КЛЮЕВА в техническом плане. В то же время он отметил: «Создается впечатление, что проблемы в политической части соглашения (ответственный - глава МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО) побочно имеют негативное влияние на решение технических вопросов ЗСТ (ответственный - А.КЛЮЕВ)».

В то же время директор Института политического анализа и международных исследований Сергей ТОЛСТОВ отметил жесткость требований, которые в переговорном процессе выдвигает ЕС.

«Будущее соглашение можно будет оценить лишь тогда, когда все детали будут обсуждены. И только после этого можно будет смотреть, какие возможности у правительства остаются для того, чтобы влиять на внутренний рынок», - заявил эксперт.

При этом С.ТОЛСТОВ подчеркнул, что «решение вопроса о безвизовом проезде сроком на три месяца Евросоюз будет максимально оттягивать». «Их полностью устраивает нынешняя ситуация с нелегальной эмиграцией украинцев в ЕС», - резюмировал эксперт.