У мэра Донецка есть «вопросы» к сыну Януковича

Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что строительная корпорация «МАКО» опередила события и вопреки сопротивлению жильцов близлежащих домов оградила территорию вместе с детской площадкой вокруг бывшей гостиницы «Дружба», несмотря на то, что утвержденного проекта строительства еще нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя события 8 июня, когда в центре Донецка возник конфликт между застройщиками и жильцами дома №48-А по ул. Университетской, к которым была применена сила.

«К корпорации («МАКО», президентом которой является Александр ЯНУКОВИЧ – УНИАН) у меня есть вопросы, потому что они опередили события», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что пока горсовету не предоставлен официально утвержденный проект, поэтому городские власти не знают, что будет построено на месте гостиницы «Дружба».

Мэр подтвердил, что корпорация «МАКО» является собственником территории вокруг отеля, потому что она законно арендована у горсовета. А.ЛУКЬЯНЧЕНКО напомнил, что, согласно новому закону, арендатор имеет право выполнять работы по сносу на своей территории и до утверждения проекта строительства.

«Собственник (арендатор) на своей территории выполняет работы по сносу. Пока все, что сделано – оно законно», - констатировал мэр. Но при этом он добавил, что данного конфликта можно было бы избежать, «потому что у нас много (подобных) вопросов, которые проходят абсолютно без конфликтов».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО пояснил, что основные вопросы, которые у него есть к корпорации «МАКО», это вопросы по будущему проекту, насколько он соответствует утвержденному генплану города, нормам безопасности, этажности здания и т.д.

«Да, есть вопросы… Те, которые касаются опережающих действий… Они купили объект фактически с тем количеством земли, которое было отнесено к этому объекту (к гостинице «Дружба»), и после этого, не решив другие вопросы, не согласовав другие вопросы, начали проводить действия (огораживать металлическим забором территорию)», - сказал мэр.

Он согласился с журналистами, что в любом случае, при установке ограждения и подготовке территории к сносу гостиницы, физическая сила не должна была применяться к протестующим жильцам соседнего дома. «Мы разберемся здесь, рассмотрим со всех сторон эти вопросы», - пообещал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

А по поводу того, почему не было заранее общественных слушаний по этому строительству, мэр Донецка заявил: «На сегодняшний день общественные слушания проводятся по новому законодательству, принятому в этом году, тогда, когда затрагивается судьба очень большого количества жителей. А здесь выступили жители одного дома».

Как сообщал УНИАН, 8 июня жители Донецка, пытавшиеся препятствовать незаконной стройке во дворе своего дома, получили телесные повреждения от неизвестных молодых людей.

По словам Виталины КОПЫЛОВОЙ, Нели КРАВЦОВОЙ и Ирины ПАСТНИЦКОЙ, они в числе других жителей дома №48-А по ул. Университетской пытались воспрепятствовать установлению металлического забора вокруг предстоящей строительной площадки, граница которого подходила почти к подъездам, отгораживая детскую площадку.

Женщины заявили, что никаких общественных слушаний по поводу данного строительства не было, никаких документов на огораживаемую строителями территорию они, сколько не просили, не увидели. Поэтому, зная, что законно отстаивают свои права на придомовую территорию, на которой расположена детская площадка, требовали разъяснений от строителей и мешали установлению металлического ограждения.

Они заявили, что на месте аварийной гостиницы «Дружба» запланировано возведение высотного дома, согласно проекту строительной корпорации «Менеджмент ассетс компани» («МАКО»), президентом которой является сын Президента Украины, бизнесмен А.ЯНУКОВИЧ.