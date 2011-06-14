Бютовцы уверяют, что пришли к Пшонке спросить о его здоровье

Народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" прибыли к Генеральной прокуратуре, чтобы получить от ее руководителя Виктора ПШОНКИ объяснение, почему после завершения досудебного следствия экс-премьеру, лидеру «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО не отменяют подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом возле Генпрокуратуры сообщил журналистам народный депутат Роман ЗАБЗАЛЮК.

«Цель нашего визита – это все-таки попытка в очередной раз пообщаться с генпрокурором Украины, тем более, что мы прониклись беспокойством и хотим поинтересоваться состоянием его здоровья, ведь в прошлый раз он был на больничном. Мы имеем огромную надежду, что он сегодня находится на своем рабочем месте, и прибыли с одной целью – передать ему обращение, подписанное более чем 40 народными депутатами, относительно его реакции на резолюцию Европарламента, а также относительно отсутствия оснований сегодня применять к Юлии Владимировне ТИМОШЕНКО меру пресечения в виде подписки о невыезде», - сказал Р.ЗАБЗАЛЮК.

Кроме того, депутат отменил, что во время встречи с генпрокурором депутаты хотят подчеркнуть, что сегодня грубо и откровенно нарушается Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в частности 165-я статья, которая говорит о том, что после завершения досудебного следствия те меры пресечения, которые были применены к Ю.ТИМОШЕНКО, - они теряют законное действие.

«Мы хотим получить все же объяснение у прокурора, что же происходит в нашей стране, и, более того, хотим, чтобы он, как человек, должностное лицо, которое обязано соблюдать действующее законодательство Украины и контролировать его выполнение, сообщил нам, почему Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО не получила на протяжении трех суток, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, ответ на свое обращение, а мы, народные депутаты, которые к нему (В.ПШОНКЕ – УНИАН) обратились в письменном виде 3 июня, до сих пор не получили ответ относительно нарушений», - сказал народный депутат.

В настоящее время группа народных депутатов вошла в помещение Генпрокуратуры, пообещав по результатам посещения проинформировать журналистов.

Как сообщалось, в резолюции, принятой 9 июня, Европарламент, в частности, призывает украинскую власть не преследовать оппозицию и отменить запрещение на поездки лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, а также изменить меру пресечения Юрию ЛУЦЕНКО и другим политическим узникам.

3 июня народные депутаты не смогли получить объяснений от генерального прокурора В.ПШОНКИ, почему он не реагирует на жалобы Ю.ТИМОШЕНКО. Тогда помощник генпрокурора сообщил, что В.ПШОНКА заболел, а поэтому не сможет встретиться с депутатами.