В ПР намекнули, что vip-пенсионерам за свои пенсии можно не бояться

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что на этой неделе Верховная Рада может рассмотреть законопроект относительно пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам А.ЕФРЕМОВА, правительство длительное время отрабатывало этот законопроект.

«Остаются на сегодняшний день еще вопросы по данному законопроекту. Мы надеемся, что сегодня на протяжении дня совместно с правительством, руководителями фракций будут отработаны эти вопросы. И если удастся достичь компромисса, то он будет рассмотрен», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, нужно четко понимать, что каждый пенсионер выигрывает от этой реформы.

В частности, отметил А.ЕФРЕМОВ, это касается вопросов, будет ли повышен минимальный размер пенсии, относительно пенсионного обеспечения военнослужащих, а также относительно максимального размера пенсий.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что законопроектом предлагается ограничить максимальный размер пенсии десятью прожиточными минимумами. Однако, добавил народный депутат, если это применять к уже существующим максимальным пенсиям, то это будет антиконституционнно, и Президент вынужден будет заветировать этот закон.

«В зависимости от того, когда мы получим ответы на эти вопросы, тогда депутатский корпус и будет готов включить этот законопроект в повестку дня… Возможно его включение даже завтра, если сегодня будут получены ответы на эти вопросы», - добавил он.