Пшонке привезут резолюцию Европарламента по Тимошенко

Сегодня народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» посетят Генеральную прокуратуру Украины и лично генпрокурора Виктора ПШОНКУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, парламентарии будут требовать от Генпрокуратуры выполнить резолюцию Европейского парламента о ситуации в Украине: «Дела Юлии Тимошенко и других членов бывшего правительства».

Депутаты прибудут на Резницкую, 13/15, в 14.00.

Как сообщалось, в резолюции, принятой 9 июня, Европарламент, в частности, призывает украинскую власть не преследовать оппозицию и отменить запрет на поездки лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, а также изменить меру пресечения Юрию ЛУЦЕНКО и другим политическим узникам.

3 июня народные депутаты не смогли получить объяснений от генерального прокурора В.ПШОНКИ, почему он не реагирует на жалобы Ю.ТИМОШЕНКо. Тогда помощник генпрокурора сообщил, что В.ПШОНКА заболел, а потому не сможет встретиться с депутатами.