СМИ: Янукович требует на этой неделе принять пенсионную реформу

Президент Украины Виктор Янукович через своего представителя в Верховной Раде народного депутата фракции ПР Юрия Мирошниченко требует от парламента рассмотреть на этой неделе законопроекты №7455 («О законодательном обеспечении реформирования пенсионной системы») и №7562 («О гарантиях государства исполнения решений суда»)

Об этом Ю.Мирошниченко заявил на сегодняшнем заседании согласительного совета фракций Верховной Рады, передает ZN.UA.

Доработанный правительством законопроект о пенсионной реформе по-прежнему содержит множество непопулярных норм. В частности, норму о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на 6 месяцев ежегодно в течение 10 лет.

Кроме того, все так же планируется увеличить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет и повысить нормативную длительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере для женщин с 20 до 30 лет и для мужчин – с 25 до 35 лет.

Не изменились предложения по увеличению возраста выхода на пенсию для мужчин-госслужащих – 62 года. Однако этот возраст будет максимальным и продлить пребывание на госслужбе с 2013 года уже будет нельзя.

По-прежнему предлагается увеличить необходимую выслугу для военнослужащих – с 20 до 25 лет.

Что касается законопроекта №7562, то он, как отмечалось не соответствует своему названию и предполагает фактическую отмену большинства льгот для многих категорий граждан, разрешает Кабмину приватизировать объекты, ранее запрещенные к приватизации и многое другое.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в 17 действующих законов. При этом изменения лишь к четырем законам имеют отношение к предмету законопроекта — обеспечению выполнения судебных решений.

Согласно тексту документа, социальные выплаты и льготы чернобыльцев, афганцев, ветеранов и инвалидов войны, милиционеров, шахтеров, медиков и учителей отныне будут регулироваться не законами, принятыми Верховной радой, а Кабинетом министров в ручном режиме, что прямо противоречит действующей Конституции Украины.

При этом в законопроекте указывается, что порядок и размер выплат ежегодно устанавливается Кабмином с учетом реальных финансовых возможностей государства. Это означает, что правительство может отказать льготным категориям граждан в социальной помощи, если решит, что в бюджете на это нет денег.

Также, законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 закона «О трубопроводном транспорте». Эта статья в ее нынешней редакции запрещает реорганизацию и приватизацию государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта (МТТ), а также запрещает отчуждение и любые манипуляции с основными фондами и акциями государственных предприятий МТТ, НАК «Нафтогаз», дочерних и основанных ею предприятий и газохранилищ.

Предлагаемыми изменениями предусматривается наделить Кабинет министров полномочиями определять перечень предприятий, на которые распространяется действие статьи 7 закона «О трубопроводном транспорте».