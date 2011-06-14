Наливайченко готов лично агитировать за украинских патриотов
Призвал не допустить взаимной борьбы
Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призвал не допустить взаимной борьбы патриотов на мажоритарных округах во время парламентских выборов.
Об этом он сказал в прямом эфире на тернопольском телеканале ТВ4, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».
«Мы с другими патриотическими политическими силами должны создать координационный комитет, который будет держать линию недопущения взаимной борьбы – то есть выдвижение нескольких патриотов на одном округе», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Если человека уважает местная община, если он патриот и способен действовать – мы его поддержим. Мы это обещали людям и выполним», - заверил председатель политсовета «Нашей Украины».
«С сентября увидим, как это заработает, – я очень надеюсь и полагаюсь на наших партнеров, что так и будет», - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он также отметил, что готов лично агитировать за украинских патриотов. «Если здесь, на этой земле, община поддерживает представителя другой патриотической силы, - я готов агитировать. Так я вижу философию объединения патриотов», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.