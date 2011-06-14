Кириленко говорит, что Тимошенко «читает по 4 тысячи страниц в день»

Лидер "БЮТ-Батькивщина" Юлия Тимошенко на этой неделе завершает ознакомление с материалами своего уголовного дела

Об этом сказал лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван Кириленко на согласительном совете парламента во вторник.

По его словам, Тимошенко "прочитывает по 4 тысячи страниц в день".

"В связи со вступлением в силу страшного закона о сокращении срока ознакомления с материалами уголовного дела, у Юлии Тимошенко на этой неделе истекает срок ознакомления с материалами дела", - сказал Кириленко.

Он также заявил, что фракция БЮТ будет требовать от коллег выполнения решения Европейского парламента относительно преследования оппозиции в Украине.

Кириленко подчеркнул, что Европарламент является одним из самых влиятельных европейских учреждений, "решение которого надо неуклонно выполнять".

Как известно, Европарламент призвал украинскую власть не преследовать политическую оппозицию и смягчить им предупредительные меры, в частности - экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая находится под подпиской о невыезде, и экс-главе МВД Юрию Луценко, который содержится под стражей в СИЗО.

"Украинская правда"