Янукович пожелал украинцам хорошего здоровья и Божьей милости

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал украинцам в дни Святой Троицы хорошего здоровья и Божьей милости.

«Дни Святой Троицы принадлежат к важнейшим христианским праздникам, которые особенно уважают верующие люди. В дни Зеленых Святок, как говорят в народе, вся Украина переживает особый подъем и радость», - отметил Президент в поздравлении, текст которого размещен на его сайте

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для него и его семьи «Святая Троица – один из самых любимых праздников». «Я хотел бы и в этом году разделить его радость со всеми людьми. Чтобы мы вместе помолились и попросили Господа благодати для нашего народа и для Украины», - сказал Президент.

Он пожелал украинцам хорошего здоровья, Божьей милости и веселых Зеленых Святок.