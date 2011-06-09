У Януковича завтра сядут разбираться, что такого важного написал Азаров

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о создании общественного телевидения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила советник Президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН, которая присутствовала на обсуждении этого вопроса.

Она отметила, что на сегодняшнем заседании был рассмотрен ряд поправок финансового характера к этому законопроекту.

Г.ГЕРМАН отметила, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует подписать одобренный документ уже завтра. «Завтра Николай Янович подпишет, мы соберемся и по пунктам разберем все, что есть важное в этом законопроекте», - сказала А.ГЕРМАН.

Она сообщила, что согласно законопроекту общественное телевидение будет организовано на базе Национальной телекомпании Украины. Также законопроектом предусмотрено создание общественного радио.

При этом А.ГЕРМАН отметила, что принцип работы общественного телевидения будет изменен, и не будет совпадать с принципом, по которому сейчас работает национальная телекомпания. «Сейчас УТ-1 – государственное телевидение и этот принцип нельзя сохранять. Общественное телевидение будет управляться наблюдательным советом, который будет состоять из 21 представителя общественных организаций. Эти люди будут определять информационную политику. И поэтому никак не может быть сохранен принцип, который действует сегодня», - сказала А.ГЕРМАН.

При этом она отметила, что в ходе рассмотрения документа в Верховной Раде его редакция может быть изменена с учетом предложений депутатов.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в интервью “Телекритике” советник Президента А.ГЕРМАН сообщила, что Верховная Рада не рассмотрела законопроект об общественном телевидении в обещанные Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сроки.

Как заявила А.ГЕРМАН, “я рада вам сообщить, что мы, наконец, получили из Кабмина законопроект об общественном телевидении". "Уже состоялось заседание рабочей группы гуманитарного совета, который ознакомился с поправками, сверил их с идеологией, которую мы закладывали, и, скажу прямо, не согласился с некоторыми дополнениями и формулировками от Кабмина. Нам важно, чтобы законопроект отвечал концепции, заложенной гуманитарным советом. После доработки мы представим проект Президенту. Я очень надеюсь как можно скорее завершить этот процесс”, – сказала А.ГЕРМАН.

Ранее Президент В.ЯНУКОВИЧ заверял, что парламент рассмотрит законопроект о создании общественного телевидения до конца апреля. По его словам, решение о создании общественного телевидения принято, проект закона готов. “Я попросил Николая АЗАРОВА побыстрее рассмотреть законопроект в Кабинете министров и направить его на рассмотрение в Верховную Раду. Ожидать осталось недолго – неделю-две”, – отметил Президент 5 апреля во время поездки в Павлоград (Днепропетровская область).

В соответствии с протокольным решением заседания Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины, законопроект “О создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины” должен был быть подан в парламент до 1 декабря.

Ранее В.ЯНУКОВИЧ заявлял, что создание в Украине Общественного телевидения станет реальным шагом для утверждения свободы слова.