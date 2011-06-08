Чорновил считает, что к убийству его отца причастен Пукач

Сын экс-лидера Народного руха Украины Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что по делу о гибели его отца Вячеслава Черновила следует допросить экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА.

Об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал в интервью «Газеті по-українськи (№ 81 от 8 июня).

«У меня есть основания считать, что к отдельным эпизодам убийства причастен Алексей ПУКАЧ. Я написал в Генпрокуратуру специальное обращение, чтобы его допросили», - сказал он.

Отвечая на вопрос, чем может помочь эксгумация тела бывшего лидера НРУ, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что пока у политического руководства государства есть воля расследовать это дело. «Но может быть вариант, как с делом Гонгадзе - пошумели, допросили КУЧМУ, а затем все ушло, как вода в песок», - сказал он.

В частности, отметил Т.ЧОРНОВИЛ, не будут разбираться с кассетой Евгения МАРЧУКА. «На ней человек, которого он лично знает, рассказывает, как убивали Черновила. Потом он сказал, что эта кассета исчезла. Депутаты Владимир ОЛИЙНЫК и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО под присягой подтвердили, что ее видели», - добавил он.

Отвечая на вопрос, кто мог быть заказчиком убийства В.Чорновила, его сын сказал, что до сих пор не имеет прямого ответа.

Справка УНИАН. В.Черновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года. Расследование дела о его гибели до сих пор не закончено.

Неоднократно высказывались версии, что В.Чорновил умер не вследствие аварии, а в результате других телесных повреждений, которых не обнаружили сразу после гибели политика.

22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП В.Чорновила.

2 июня прокуратура Киева сообщила о проведении эксгумации тела В.Чорновила по назначению следователю с разрешения его близких родственников.