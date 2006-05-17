Олег Рыбачук получил новую должность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил главу Секретариата Президента Украины Олега РЫБАЧУКА секретарем Политического совета при Президенте Украины, освободив от выполнения этих обязанностей Ивана ВАСЮНИКА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал 17 мая.

Справка УНИАН. Политический совет при Президенте Украины является консультативно-совещательным органом, созданным для налаживания конструктивного диалога между главой государства и политическими силами, представленными в парламенте.

Совет возглавляет Президент, в его состав входят руководители парламентских групп и фракций (по согласию). На заседание приглашаются председатель ВР, премьер-министр Украины, лидеры политических партий и тому подобное.

Совет был создан 12 октября 2005 года.