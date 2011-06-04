По Азовскому морю с РФ осталось решить «важные, но технические» вопросы

Завершение процесса делимитации морской границы в Азовском море между Украиной и Российской Федерацией продолжает быть предметом обсуждения представителей внешнеполитических відомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Одессе министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО по итогам встречи с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Сегодня этими вопросами занимаются послы по особым поручениям двух министерств, - уточнил он, - а также переговорные группы, которые проделали очень большую работу. И наши позиции существенно сблизились. Мы исходим из того, что имеются совершенно реальные возможности выйти на решения, которые будут соответствовать и международному праву, и интересам наших двух стран».

К.ГРИЩЕНКО отметил, что «это результат многолетних переговоров. Но результат становится окончательным лишь тогда, когда об этом может сказать руководство наших двух стран. Пока прогресс есть, но имеется также существенная работа, которую нам предстоит проделать».

В свою очередь, С.ЛАВРОВ добавил, что разделяет «оценки, высказанные главой МИД Украины и сегодня, и в недавнем интервью радиостанции «Эхо Москвы». Безусловно, надо еще дорешать достаточные важные, но технические вопросы. А вот в качественном смысле мы достигли очень существенного прогресса».

Главы внешнеполитических ведомств двух государств намерены провести следующую встречу для обсуждения актуальных вопросов в Нижнем Новгороде, где будет открыто Генеральное консульство Украины в РФ. Параллельно стороны намерены открыть российское генконсульство в Донецке.