Министр образования РФ встретится с украинской диаспорой в Москве?

В ближайшее время министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО встретится с украинской диаспорой в Библиотеке украинской литературы Москвы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК по итогам пятого заседания в Москве подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Мы договорились, что встреча пройдет в Библиотеке украинской литературы в Москве в ближайшее время – до отпускного периода», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он подчеркнул, что место встречи выбрано не случайно – «все это говорит о важности библиотеки для украинской диаспоры, а также подтверждает, что все сложные моменты давно сняты».

Д.ТАБАЧНИК отметил, что А.ФУРСЕНКО намерен встретиться с новым руководством Объединения украинцев России (ОУР), чтобы помочь в решении самых важных вопросов.

Как сообщал УНИАН, 21 мая внеочередной VI съезд украинцев России избрал председателем ОУР Тараса ДУДКО, первым заместителем председателя ОУР - Виктора ГИРЖОВА.

28 мая посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничать с Объединением украинцев России.