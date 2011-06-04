Литвин о России, США, радикализме и ненависти

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в государстве необходимо создать центральный государственный реестр преступлений на почве ненависти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Совета регионов в Ялте.

По его словам, первые шаги в этом направлении сделаны «по линии СБУ и МВД».

В.ЛИТВИН считает, что такой реестр «должен быть публичным». Он подчеркнул, что в России правительство публикует списки организаций и лиц, подозреваемых в экстремизме по решению суда. Спикер также добавил, что «Министерство юстиции России по требованию закона о противодействии экстремистской деятельности ведет и публикует в Интернете федеральный реестр материалов, в том числе текстов песен, признанных на основании решений судов, экстремистскими».

Председатель ВР отметил, что в Украине «не унифицировано законодательство относительно преступлений на почве ненависти». «Есть лишь отдельные статьи и положения, которые, в свою очередь, ориентируются на то, чтобы осудить идеологию, исходя из политических позиций, а не защитить права человека».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что учитывая фактический старт предвыборной парламентской кампании «наблюдается попытка заставить Верховную Раду обслуживать лозунги тех или иных политических структур», и посетовал по поводу того, что парламент поддается этим тенденциям, принимая соответствующие решения без учета их последствий.

В.ЛИТВИН отметил, что в Украине существует проблема с применением законодательства относительно предупреждения проявлений радикализма. Он добавил, что в статьей 161 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за нарушение равноправия граждан на основе расового, национального и религиозного происхождения, но данная статья с 2005 года в Украине применялась лишь 5 раз. Для сравнения он отметил, что в США в 2009 году зарегистрировано 6604 «преступления ненависти», а в Швеции - 5800.