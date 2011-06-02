Новый закон о выборах собираются «валить» БЮТ, НУ-НС и коммунисты

Фракции "БЮТ-Батькивщина", «Наша Украина – Народная Самооборона» и Коммунистической партии Украины не намерены поддерживать предложенный Рабочей группой при Президенте законопроект о выборах народных депутатов по смешанной пропорционально-мажоритарной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании круглого стола в Киевском институте проблем управления им. Горшенина заявили народные депутаты Виктор МАТЧУК (НУ-НС), Сергей ГОРДИЕНКО (КПУ) и Сергей ПОДГОРНЫЙ ("БЮТ-Батькивщина").

Комментируя указанный законопроект, С.ПОДГОРНЫЙ отметил, что он «действительно очень плохой… подготовлен по процедуре, которая не является демократической, по процедуре, во главу угла которой поставлена диктатура».

При этом депутат отметил, что на сегодняшний день в парламенте подготовлены несколько законопроектов относительно внесения изменений к избирательному законодательству, однако все они игнорируются для рассмотрения.

В то же время, С.ПОДГОРНЫЙ выразил мнение, что в случае повышения до 5% проходного барьера для политических партий это не сильно повлияет на расстановку политических сил в Верховной Раде. По его убеждению, на это повлияет количество депутатов, избранных по мажоритарной системе.

По мнению С.ПОДГОРНОГО, при смешанной системе выборов в парламенте будет три группы депутатов: первая - депутаты, избранные по партийным спискам; вторая группа, которая делится еще на две подгруппы - выдвинутые партией мажоритарщики и самовыдвиженцы.

В свою очередь, С.ГОРДИЕНКО отметил, что законопроект, разработанный Рабочей группой, «для простых людей не дает ничего, значение он имеет лишь для олигархии и для создания автоматического большинства для действующей власти». По его словам, именно для этого разработан «такой симбиоз избирательной процедуры…, по которому Коммунистическая партия однозначно в данном виде голосовать не будет».

Продолжая тему, В.МАТЧУК выразил убеждение, что выборы в парламент должны привести к изменению власти, а она этого не хочет. «Хочу предостеречь, что ничего хорошего для власти этот закон не принесет», - сказал В.МАТЧУК, напомнив своим оппонентам, как изменялась расстановка политических сил за последние 5 лет во время проведения парламентских выборов по партийной системе.

Он выразил мнение, что депутаты-мажоритарщики, если почувствуют, что у власти есть проблемы, могут резко изменить свои идеологические убеждения.

Кроме того, по мнению В.МАТЧУКА, если Верховная Рада нынешнего созыва - «это ошибка природы и большое зло для Украины», то в будущем парламенте, если он будет избираться по смешанной системе выборов, депутатам будет сложно найти общий язык.

«Наша Украина» этот законопроект поддерживать не будет», - заявил В.МАТЧУК, не исключив, что для его принятия власть и большинство прибегнут к политическим торгам.

В то же время народный депутат от Партии регионов Олег НАДОША напомнил участникам круглого стола, что законодательство в сфере избирательного права ни в одной стране не является однозначным и вызывает ряд пересудов и неудовлетворение, а поэтому этот закон, сколько бы его не совершенствовали, будет иметь элементы несовершенства.

«По моему мнению, этот промежуточный закон на этом этапе для нашего общества является нормальным… А то, что не избежать проблем обсуждения и несогласия, в том числе от проигрывающих сторон - это будет», - сказал О.НАДОША.

Как сообщал УНИАН, 27 мая с.г. на сайте Министерства юстиции Украины обнародован «технический» проект Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», который был доработан по итогам проведенных обсуждений.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено проведение выборов по смешанной системе.