Одобряете ли вы деятельность Януковича? (опрос)

Большинство граждан Украины в целом не одобряют деятельность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного “Українським демократичним колом” по заказу Института политики 20 –25 мая 2011 года.

Согласно переданным УНИАН результатами исследования, 60,7% опрошенных граждан в целом не одобряют деятельность В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины. Одобряют его деятельность 30% опрошенных. Не смогли определиться 9,3%.

Как показало исследование, деятельность В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента не одобряет большинство граждан в Западном, Центральном и Южном регионах, а в Восточном регионе – относительное большинство населения.

В Западном регионе одобряют его деятельность 14,4% опрошенных (не одобряют - 77,6%; не смогли определиться - 8%).

В Центральном регионе одобряют деятельность В.ЯНУКОВИЧА 25,4% (не одобряют - 66,2%; не смогли определиться - 8,4%).

В Южном регионе одобряют деятельность Президента 36,6% (не одобряют - 50,8%; не смогли определиться - 12,6%).

В Восточном регионе одобряют деятельность В.ЯНУКОВИЧА 43,9% (не одобряют - 48,1%; не смогли определиться - 8%).

После мая 2010 года оценки деятельности В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента ухудшились. На протяжении года – в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года – количество тех, кто одобряет деятельность В.ЯНУКОВИЧА уменьшилось на 31,3% (с 61,3% до 30%), а количество тех, кто не одобряет его деятельность, возросло на 32,9% (с 27,8% до 60,7%).

*** По месту жительства опрошены 1200 респондентов, старше 18 лет. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.