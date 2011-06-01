Кабмин предлагает ограничить пенсии 10 прожиточными минимумами

Правительство Украины в подготовленных изменениях к пенсионной реформе предлагает ограничить максимальные пенсии 10 прожиточными минимумами и распространить действие этой нормы на пенсии, которые были назначены ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

При этом он не исключил, что предложение правительства ввести ограничения на ранее назначенные пенсии может быть обжаловано в Конституционном Суде.

С.ТИГИПКО также сообщил, что на сегодняшний день правительство подало в Верховную Раду измененный законопроект о пенсионной реформе, и он зарегистрирован в парламенте под тем же номером, что и отозванный. Он отметил, что правительство внесло в документ 11 существенных, по его мнению, изменений.

“Эти изменения, на мой взгляд, сделали еще более мягким решение по пенсионной реформе”, - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН , ранее Кабинет министров отозвал из парламента свой законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы Украины».

Сегодня в Верховную Раду Украины поступил доработанный проект закона относительно пенсионной реформы.